محافظ دمياط تستقبل وزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتشهد دمياط اليوم زيارة ميدانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المشروعات داخل محافظة دمياط، حيث يأتي ضمن هذه الزيارة مشروعات نفذتها المحافظة وكذلك عدد من المشروعات بمدينة دمياط الجديدة التى تتبع جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان..

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة وموقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وناقشا أوجه الخطة المقبلة لنهو المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة..

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استقبال كبير من محافظ دمياط لوزير الاسكان

وأكدت "محافظ دمياط" أن هناك تعاون تام بين الجانبين لتحقيق محاور الاستراتيجية التنموية وفقًا لجهود الدولة لتعزيز الخدمات على كافة المستويات والدفع بمعدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.