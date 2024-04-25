القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

وفي بيان لها على منصة إكس أشارت إلى أن من المحتمل أن صاروخ ASBM كان يستهدف السفينة MV Yorktown.

وذكر البيان أن هذه السفينة كانت ترفع العلم الأمريكي وتضم طاقمًا مكونًا من 18 أمريكيًّا وأربعة من أفراد الطاقم اليوناني.

وأضافت « لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

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وفي سياق متصل قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في الاشتباك وتدمير أربع مركبات جوية بدون طيار محمولة جوًا فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت أن الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية والطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضافت «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية».

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