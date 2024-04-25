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ثقافة وفنون

مواعيد العرض الثاني لمسلسل منة شلبي “تغيير جو”

تغيير جو، فيتو
تغيير جو، فيتو

يبدأ العرض الثاني لأحدث أعمال النجمة منة شلبي التليفزيونية، وهو مسلسل جديد يحمل اسم (تغيير جو) والذي سيُعرض عبر MBC مصر يوميًّا،  ويشاركها البطولة كل من الفنان الأردني إياد نصار، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الفنانة الكبيرة شيرين، الفنان أحمد مالك، والفنان الشاب عصام عمر.. يأتي المسلسل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

مواعيد عرض تغيير جو


يوميًا
الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق 
الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 4:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

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الاعادة 
الساعة 10:00 صباحا بتوقيت السعودية والعراق 
الساعة 9:00 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

مسلسل تغيير جو

وتدور أحداث المسلسل، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات.

 

وتظهر منة شلبي بشخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلي خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة. 

 

وتقع شريفة في ورطة غير متوقعة، وتتحول رحلتها القصيرة لبيروت إلى مغامرة غير معروف نهايتها ومليئة بالمفاجئات التي تؤثر فيها وتفتح أعينها على اختيارات حياتية مختلفة عما اعتادت عليه، خاصة حين تتعرف على أستاذ التاريخ الذي يُغير مسار حياتها.

 

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الفنان احمد مالك الفنان الشاب عصام عمر مسلسل منة شلبي مسلسل تغيير جو مريم ابو عوف ميرفت أمين

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