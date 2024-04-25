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رياضة

غلطة بفورة، موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الدوري الأنجليزي،
الدوري الأنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق إيفرتون على نظيره ليفربول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوديسون بارك" في “ديربي ميرسيسايد” بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وإيفرتون، فيتو 

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام وست هام يونايتد، وتقام السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من أبريل الجاري، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يقلص ليفربول فرصه في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.

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فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وشهدت الدقائق الأولى للمباراة اندفاع قوي من الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيفرتون ولكن ألغاها الفار بداعي التسلل.

سجل برانثوايت الهدف الأول لـ إيفرتون أمام ليفربول في الدقيقة 27.

وكاد داروين نونيز أن يسجل هدف التعادل بعد تصويبة قوية ولكن تصدى لها بيكفورد حارس إيفرتون ببراعة شديدة.

وسجل كالفيرت ليوين الهدف الثاني لفريق إيفرتون أمام نظيره ليفربول في الدقيقة 58.

وأجرى يورجن كلوب 3 تبديلات أملا في تعديل النتيجة بنزول كوانسا وإندو وإليوت وخروج كلا من جونز وسوبوسلاي وكوناتي.

وكاد دياز أن يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق تصويبة قوية ولكن ارتطمت بالقائم.

وحاول ليفربول تسجيل الأهداف في اللقاء إلا أن دافع إيفرتون وحارسه بيكفورد منعوا هجوم الريدز.

مباراة ليفربول وإيفرتون، فيتو 

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون، وجاء تشكيل الريدز الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وإيفرتون هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب "الأنفيلد".

مباراة ليفربول وإيفرتون، فيتو 

ومن ناحيته أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لن يفتقد مباريات ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، بعد رحيله الوشيك عن الريدز.

كان كلوب قد أعلن، في شهر يناير الماضي، أنه سيغادر صفوف ليفربول بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "في الديربي هناك مجرد ضغط، الضغط أعلى، فلماذا تكون الفرحة أكبر؟ لقد فزت، هذا عظيم، ولكن لماذا يجب أن أفتقد الضغط المحيط به؟".

وأضاف: "عندما تلعب حقًا من أجل شيء ما، فهذا هو الضغط، ولكن عندما لا يكون كلاكما في لحظة رائعة، فهذه هي المباراة الوحيدة التي يجب عليك الفوز بها بالتأكيد، لماذا أفتقد هذا النوع من الضغط؟ إنه ليس أمرًا ممتعًا".

وواصل: “لا يمكن لأي شخص آخر سوى مشاهدته والتفكير في ”يا إلهي، إنه يبدو مثيرًا"، لكن على شخص ما أن يتخذ القرارات، على شخص ما أن يفعل هذا".

وأردف: "يزورني الكثير من الأشخاص أثناء المباريات ويقولون لن نرى ذلك بعد الآن أو ذلك بعد الآن، أريد فقط أن أخبرهم أنني أعمل طوال الوقت بينما تأتي أنت إلى هنا وتشاهد المباريات، أنا أمارسها باستمرار، حتى عندما تنتهي المباراة، لا أستطيع إيقافها، ليس من الرائع أن تكون في هذا الموقف طوال الوقت".

وأتم: "ربما يستمتع الآخرون بذلك أكثر مني، لكن هذا شيء لن أفتقده بالتأكيد".

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