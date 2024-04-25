إصابة 5 سائحين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بأسوان

أصيب 5 أشخاص أجانب، أمس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص أجانب الجنسية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التابعة لدائرة المركز.

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وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.