الإسكواش، تأهل نور الشربيني ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة الجونة

الإسكواش، اختتمت منافسات الدور ربع النهائي سيدات من بطولة الجونة الدولية للإسكواش المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبات.

نتائج مباريات ربع نهائي بطولة الجونة

وجاءت نتائج الدور ربع النهائي كالتالي:

نور الشربيني (مصر) × روان العربي (مصر) - فوز نور الشربيني (3-0)

سلمى هاني (مصر) × تيني جيليس (بلجيكا) - فوز تيني جيليس (3-2)

نور الطيب (مصر) × جورجينا كينيدي (إنجلترا) - فوز جورجينا كينيدي (3-2)

نوران جوهر (مصر) × أوليفيا ويفر (أمريكا) - فوز نوران جوهر (3-0)

مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

نور الشربيني (مصر) × تيني جيليس (بلجيكا) - الخميس 25 أبريل

نوران جوهر (مصر) × جورجينا كينيدي (إنجلترا) - الخميس 25 أبريل

مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة

سيطر اللاعبون المصريون على مقاعد الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش المقامة حاليا في مصر بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وتأهل للدور نصف النهائي كل من، علي فرج وطارق مؤمن ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد.

وتأتي منافسات الدور نصف النهائي كالتالي:

علي فرج (مصر) × طارق مؤمن (مصر) - الخميس 25 أبريل

مصطفى عسل (مصر) × كريم عبد الجواد (مصر) - الخميس 25 أبريل

نتائج مواجهات ربع النهائي

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي على مستوى الرجال كالتالي:

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علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) - فوز علي فرج (3-0)

طارق مؤمن (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) - فوز طارق مؤمن (3-0)

مصطفى عسل (مصر) × علي أبو العينين (مصر) - فوز مصطفى عسل (3-0)

كريم عبد الجواد (مصر) × بول كول (نيوزيلندا) - فوز كريم عبد الجواد (3-0)

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي: