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رياضة

الإسكواش، تعرف على مواجهات اليوم في ربع نهائي بطولة الجونة

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

الإسكواش، تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

مباريات اليوم في بطولة الجونة للإسكواش

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي اليوم المواجهات التالية:

الرجال:

مصطفى عسل (مصر) × علي أبو العينين (مصر) - الأربعاء 24 أبريل

كريم عبد الجواد (مصر) × بول كول (نيوزيلندا) - الأربعاء 24 أبريل

السيدات:

نور الطيب (مصر) × جورجينا كينيدي (إنجلترا) - الأربعاء 24 أبريل

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نوران جوهر (مصر) × أوليفيا ويفر (أمريكا) - الأربعاء 24 أبريل

نتائج مواجهات الدور ربع النهائي

وأقيمت بالأمس 4 مباريات في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي وجاءت نتائجها كالتالي:

الرجال:

علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) - فوز علي فرج (3-0)

طارق مؤمن (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) - فوز طارق مؤمن (3-0)

السيدات:

نور الشربيني (مصر) × روان العربي (مصر) - فوز نور الشربيني (3-0)

سلمى هاني (مصر) × تيني جيليس (بلجيكا) - فوز تيني جيليس (3-2)

تأهل 5 لاعبات مصريات لربع النهائي

حسمت 5 لاعبات مصريات تذكرة التأهل لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبات.

ووصل إلى الدور ربع النهائي كل من، نور الشربيني وروان العربي ونوران جوهر وسلمى هاني ونور الطيب.

مواجهات ربع نهائي بطولة الجونة لـ الإسكواش

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

نور الشربيني (مصر) × روان العربي (مصر) - انتهت بفوز نور الشربيني

سلمى هاني (مصر) × تيني جيليس (بلجيكا) - انتهت بفوز تيني جيليس

نور الطيب (مصر) × جورجينا كينيدي (إنجلترا) - الأربعاء 24 أبريل

نوران جوهر (مصر) × أوليفيا ويفر (أمريكا) - الأربعاء 24 أبريل

5 مصريين في ربع نهائي بطولة الجونة لـ الإسكواش

وعلى مستوى الرجال، تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ووصل إلى الدور ربع النهائي على مستوى الرجال كل من، علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن وعلي أبو العينين.

مواجهات ربع نهائي بطولة الجونة لـ الإسكواش

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) - انتهت بفوز علي فرج

طارق مؤمن (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) - انتهت بفوز طارق مؤمن

مصطفى عسل (مصر) × علي أبو العينين (مصر) - الأربعاء 24 أبريل

كريم عبد الجواد (مصر) × بول كول (نيوزيلندا) - الأربعاء 24 أبريل

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

 

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الاسكواش نور الشربيني طارق مؤمن مصطفي عسل بطولة الجونة للاسكواش

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الإسكواش، تأهل 5 مصريات لربع نهائي بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، 5 مصريين في ربع نهائي بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، علي فرج يواصل سيطرته على التصنيف العالمي
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