شاهد لحظة قنص ضابط إسرائيلي ببيت حانون شمال غزة
عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر لحظة قنص ضابط إسرائيلي شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
لحظة قنص ضابط إسرائيلي
ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطع فيديو يظهر لحظة قنص الضابط وسقوطه أرضا على الفور، وهروب عدد من الجنود الذين كانوا برفقته، فيما لم يتم الكشف عن مصيره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
حصيلة القتلى الإسرائيليين
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات لليوم الـ201 من الحرب في قطاع غزة.
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