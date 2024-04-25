حبس عامل وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل وعامل بتهمة سرقة سور الطريق الدائري في الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة وبيع المسروقات لأحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه"، وبحوزته (26) قطعة حديدية مختلفة الأحجام.

ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (سائق، عاطل – مقيمان بالجيزة) لقيامهما بسرقة سور حديدي بالطريق الدائرى بالجيزة باستخدام سيارة ربع نقل قيادة أحدهما، وبحوزتهما "فرد خرطوش – سلاح أبيض".

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عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.