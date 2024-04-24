وزارة العمل تطلق حملات توعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكافة المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

وأشارت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية إلى ختام أول ملتقى مساء أمس الثلاثاء بمحافظة جنوب سيناء بحضور الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة، بمشاركة العديد من المنشآت.

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وجاء في بيان صحفي أنه بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، تطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات، ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام. وإنه بدأ الملتقى الأول، أمس الثلاثاء بجنوب سيناء، تزامنا مع فعاليات شارك فيها "الوزير" بمدينة شرم الشيخ، لمدة يوم واحد، استقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة...

وأن هذه المبادرات، والحملات تأتي، استكمالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج... وأن ضمن برامج هذه التوعية موضوعا "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024...

وبشأن ختام فعاليات المبادرة الأولى بجنوب سيناء قالت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في بيان ختامي بشأن هذه الفعالية أنه: بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية الموافق 28-2024، وبناءا على توجيهات السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل لمديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، بتنفيذ ملتقيات توعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب الأعمال والعمال كانت مديرية العمل بجنوب سيناء الأولى في تنفيذ ملتقى السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22-4-2024 إلى 23-4-2024، فى فندق دومينا كورال باى إحدى المنشآت السياحي. بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل، السيد اللواء أركان حرب د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتم افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهني بكلمة محمد مأمون مدير فندق ومنتجع دومينا كورال باى شرم الشيخ بالترحيب بالسادة الحضور من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، وكلمة أحمد مصطفى وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء نيابة عن وفاء نجاح فهمى مديرة المديرية، بالترحيب بالحضور، وكلمة المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتي لأشارت فيها الي جهود الوزارة بالتعاون مع إدارة ومكاتب السلامة بالمديريات في نشر الوعي بأهم مفاهيم السلامة والصحة المهنية ودور التوعية كخطوة استباقية لمنع الاصابات والحوادث في بيئة العمل.

وفي تهنئة للحضور بعيد تحرير سيناء والذي تزامن معه إطلاق أول ملتقى للاحتفال بيوم السلامة العالمي من مدينة السلام شرم الشيخ التي كانت دوما منصة انطلاق للأحداث سواء على المستوى الوطني والعالمي وأن الملتقى هو بداية لمبادرات ستمتد لمدة شهر كامل على مستوى الجمهورية يتم الخلال التركيز على مدى أهمية موضوع التغيرات المناخية في بيئة العمل وتأثيرها وضرورة تبني سبل الوقاية منها في سياسات المنشآت لأهميته القصوي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكاتف طرفي الانتاج في الوصول الي بيئة عمل آمنة للجميع.

بدأت محاضرات اليوم الأول بمحاضرة عن نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشآت وكيفية تأسيسه ومحاضرة عن التحقيق في حوادث العمل ألقاهما السيد الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة وقام بإلقاء المحاضرة الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل الكيميائي محمود حسن ابو بيه من باحثي الإدارة المركزية بالوزارة..