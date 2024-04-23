وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يُسلّمان عقود عمل لذوى همم، صور

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي همم، من بين "80 عقدا"، تم توفيرهم لأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل فى عدد من المنشآت السياحية.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم.

وكذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، وذلك فى إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، والذى يشهد خلالها الوزير والمحافظ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية.

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وبحسب بيان صحفي تضمنت قائمة الشباب من ذوى الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: ادهم محمد مفيد شكرى، والغريب إبراهيم محمد، وكامل مصطفى كامل، وزياد على محمد عبد الله، ويوسف محمد عيد، وحنين محمد السادات، ومحسن سمير فتحى، وعامر على سالم، وملك أبو بكر عبد الحفيظ، وإبراهيم محمد أحمد حسن، ومفرج محمود مفرج، ووسام وحيد رياض، وعمر احمد مختار، وأحمد سيد محمد، وهدى وجدي عبد المجيد، وأحمد مصصفى نوبى على، ونبوية عبد المحسن عياد، وسهير محمد عبد الباسط، ومحمد ربيع صباح، وأحمد ناجى أبو بكر، وريم حازم فهمى محمد، وعادل صالح محمد، ومحمد حمادة عبد السميع، ومحمد أحمد جمعة، وحمادة أحمد إسماعيل.

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء خالد فودة،محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي همم،من بين "80عقدا"، تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة.

ويشهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني،وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..