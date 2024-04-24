مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد 4-2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره شيفيلد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر يونايتد وشيفيلد

وسجل رباعية مانشستر يونايتد كل من هاري ماجواير في الدقيقة 42 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 61 , 81 وهويلوند في الدقيقة 85.

وسجل هدفي فريق شيفيلد جادين في الدقيقة 35 وبن بريريتون في الدقيقة 50.



تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

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خط الدفاع: دالوت، كاسيميرو، هاري ماجواير، وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي ماينو، إيريكسن، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أنتوني.

ترتيب مانشستر يونايتد وشيفيلد

يحتل حاليًا مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة فيما يقع شيفيلد في المركز العشرون برصيد 16 نقطة.

توخيل يتوجه إلى إنجلترا لإنهاء التفاوض مع مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية أن الألماني توماس توخيل سوف يتوجه لإنجلترا خلال ساعات للتفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول تدريب الفريق.

ويعد توخيل على رأس قائمة خلفاء تين هاج في مانشستر يونايتد الذي قرر النادي رحيله بسبب سوء نتائج الفريق.

وتشير التقارير بأن توخيل سوف يتوجه لإنجلترا لمقابلة جيسون ويلكوكس المدير التقني للنادي حول توليه مسؤولية الفريق الفترة المقبلة.

ودخل مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع عدد من المدربين لخلافة الهولندي، إريك تين هاج، المتوقع رحيله بنهاية الموسم الجاري، في ظل الموسم السيئ.

وكشفت تقارير صحفية المرشحين لخلافته في مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، المرشحان الأوفر حظًا ليحلا محل تين هاج، هما مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، ومدرب برايتون السابق جراهام بوتر ودي زيربي سيكلف مانشستر يونايتد حوالي 15 مليون جنيه إسترليني بسبب شرط جزائي في عقده.

ويحظى بوتر بإعجاب مانشستر يونايتد، وهو لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي، ويمثل بديلًا أرخص لدي زيربي.

ويبقى لتين هاج عام واحد على عقده، وسيحصل على تعويض قدره 8 ملايين جنيه إسترليني في حالة إقالته.

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب أحد المدربين المخضرمين، لتولي المهمة الفنية لنادي مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويمر مانشستر بفترة غير مستقرة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حيث يعاني الفريق من تراجع النتائج، وبات بعيدًا عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس، لقيادة فرقها بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس ونابولي وميلان ارتبطوا بضم كونتي، حيث تمر الفرق الثلاثة بفترات متقلبة خلال الموسم الحالي، وسط تقارير تؤكد أن رحيل المدربين في تلك الفرق بنهاية الموسم.

وأوضح أن مانشستر يونايتد الآن يتطلع إلى ضم كونتي ليقود الفريق بدلًا من تين هاج، لافتة إلى أن النادي الإنجليزي يرى المدرب الإيطالي كخيار صاحب خبرة لقيادة عملية التجديد بالموسم المقبل.

يذكر أن المدرب الإيطالي كان قريبا بالفعل من قيادة مانشستر يونايتد في عام 2021، قبل أن تفشل الصفقة.