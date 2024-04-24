الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

توخيل يتوجه إلى إنجلترا لإنهاء التفاوض مع مانشستر يونايتد

توماس توخيل، فيتو
توماس توخيل، فيتو

أكدت تقارير صحفية أن الألماني توماس توخيل سوف يتوجه لإنجلترا خلال ساعات للتفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول تدريب الفريق.

ويعد توخيل على رأس قائمة خلفاء تين هاج في مانشستر يونايتد الذي قرر النادي رحيله بسبب سوء نتائج الفريق.

وتشير التقارير بأن توخيل سوف يتوجه لإنجلترا لمقابلة جيسون ويلكوكس المدير التقني للنادي حول توليه مسؤولية الفريق الفترة المقبلة.

ودخل مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع عدد من المدربين لخلافة الهولندي، إريك تين هاج، المتوقع رحيله بنهاية الموسم الجاري، في ظل الموسم السيئ.

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و كشفت تقارير صحفية المرشحين لخلافته في مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، المرشحان الأوفر حظًا ليحلا محل تين هاج، هما مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، ومدرب برايتون السابق جراهام بوتر 

ودي زيربي سيكلف مانشستر يونايتد حوالي 15 مليون جنيه إسترليني بسبب شرط جزائي في عقده.

ويحظى بوتر بإعجاب مانشستر يونايتد، وهو لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي، ويمثل بديلًا أرخص لدي زيربي.

ويبقي لتين هاج عام واحد على عقده، وسيحصل على تعويض قدره 8 ملايين جنيه إسترليني في حالة إقالته.

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب أحد المدربين المخضرمين، لتولي المهمة الفنية لنادي مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويمر مانشستر بفترة غير مستقرة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حيث يعاني الفريق من تراجع النتائج، وبات بعيدًا عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس، لقيادة فرقها بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس ونابولي وميلان ارتبطوا بضم كونتي، حيث تمر الفرق الثلاثة بفترات متقلبة خلال الموسم الحالي، وسط تقارير تؤكد أن رحيل المدربين في تلك الفرق بنهاية الموسم.

وأوضح أن مانشستر يونايتد الآن يتطلع إلى ضم كونتي ليقود الفريق بدلًا من تين هاج، لافتة إلى أن النادي الإنجليزي يرى المدرب الإيطالي كخيار صاحب خبرة لقيادة عملية التجديد بالموسم المقبل.

يذكر أن المدرب الإيطالي كان قريبا بالفعل من قيادة مانشستر يونايتد في عام 2021، قبل أن تفشل الصفقة.

مانشستر يونايتد يفتح خزائنه لصفقة هجومية جديدة

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد دخل قي سباق التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن إيفان توني مستعد لمغادرة برينتفورد في الصيف، ومانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد للمساعدة في تقديم الدعم لراسموس هويلوند".

وتابعت: "برز مانشستر يونايتد كحصان أسود محتمل في السباق للتعاقد مع إيفان توني".

ومن المقرر أن يدخل الدولي الإنجليزي الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع برينتفورد هذا الصيف، وبالتالي قد يكون متاحًا بسعر مخفض يتراوح ما بين 40 و50 مليون جنيه إسترليني.

وقالت ميرور: "خفف آرسنال من اهتمامه بتوني مع استمراره في مراقبة فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنغ لشبونة وبنجامين سيسكو لاعب لايبزيج، بينما يعطي تشيلسي أولوية قصوى للتعاقد مع نجم برينتفورد".

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