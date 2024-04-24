حادث تسرب الكلور في نادي الترسانة، خروج 10 أطفال من المستشفى بعد تحسن حالتهم

حادث نادي الترسانة، أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم، بمغادرة 10 أطفال من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وذلك إثر حادث تسرب مادة الكلور في حمام سباحة نادي الترسانة.

وأوضح المصدر أن حالة الأطفال مستقرة الآن، بعد أن سادت حالة من الهلع داخل النادي ومن بين ذوي المصابين.

وأكد مصدر مطلع أن عدد الأطفال المتواجدين داخل حمام السباحة وقت الحادث تجاوز 20 طفلًا، أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

إصابة 20 شخصا إثر تسرب مادة الكلور في حمام سباحة نادي الترسانة

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل حدث تسريب غاز كلور العام الماضي أيضا داخل حمام سباحة في نادي الترسانة وأحدث إصابات عديدة.

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