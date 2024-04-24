الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

تسمم ونقص أكسجين، تفاصيل جديدة حول إصابة 20 طفلا في تسريب غاز بنادي الترسانة

إصابة٢٠ طفلا في تسريب
إصابة٢٠ طفلا في تسريب غاز بنادي الترسانة ،فيتو

 كشفت التحقيقات الأولية في حادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة،  إصابة الاطفال بتسمم ونقص نسبة الأكسجين في الدم، بسبب استنشاقهم لنسبة عالية من غاز الكلور.

 

وأفادت التحقيقات أن  الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل حدث تسريب غاز كلور العام الماضي أيضا داخل حمام سباحة في نادي الترسانة وأحدث إصابات عديدة.

 

وارتفع عدد مصابي حادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، إلى 20 حالة جاءت أعمارهم ما بين  12 إلى 13 سنة، وجرى نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

 

ارتفاع عدد مصابي حادث حمام سباحة نادي الترسانة  

 وتجري الجهات المختصة التحقيقات الموسعة بشأن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومنع تجدد تسرب غاز الكلور داخل حمامات السباحة بالنادي.

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إصابة صغار باختناق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بـ إصابة صغار باختناق جراء تعرضهم لحادث تسريب مادة الكلور، داخل حمام سباحة في نادي الترسانة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين تعرض الصغار للإصابة المذكورة، وتم نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم، وجار مباشرة التحقيقات في الحادث.

 

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تسريب مادة الكلور نادي الترسانة حادث حمام سباحة نادي الترسانة

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