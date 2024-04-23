الدولة تستهدف جمع 95 مليار جنيه حصيلة ضريبية علي السجائر، والشعبة تؤكد قدرة القطاع علي تحقيقه وهذه توقعات الفترة المقبلة

ارتفاع اسعار السجائر، تعد السجائر أحد أنواع المزاج المعتادة للمستهلك بالسوق المصرى، وتشير التقديرات الى ان حجم استهلاك المصريين من السجائر بما يتراوح بين 90 و95 مليار سجارة سنويا، بمتوسط 7.5 مليار سيجارة شهريا.

وتضم مصر نحو 18 مليون مدخن، يمثلون 16.8% من إجمالي السكان فوق 15 سنة، بحسب نتائج مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2021/2022، وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويقدر متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين بنحو 2665.4 جنيه.

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ويعد التدخين في مصر ظاهرة ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث من أجمالي أعداد المواطنين في مصر، وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل في مصر 39.6%، وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

وبحسب مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك، تتركز أعلى نسبة مدخنين في مصر بالفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1%، يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 21.6% ثم الفئة (25-34 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.9%.

وشهدت هذه السلعة ارتفاعا ملحوظا طالت لشهور طويلة هذا فى الوقت الذى بدات فيه بعض الشركات المنتجة للسجائر رفع اسعار الاصناف المنتجة من خلالها رسميا.



وفي هذا السياق، تستهدف الدولة تحقيق ضرائب من قطاع الدخان بقيمة 95 مليار و624 مليون جنيه بنهاية يوليو 2025 وذلك فى موزانة 2025/2024، مما جعل هناك العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول أسباب الزيادة الكبيرة في نسبة الضرائب على قطاع الدخان في الموازنة الجديدة.

وحصلت فـيتو على جدول الضريبة على القيمة المضافة والذي سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشير الجدول الى القيمة الضريبية التى كانت مستحقة على قطاع الدخان خلال السنوات الماضية والتى جاءت كالتالى:

استهدفت الدولة تحقيق 88 مليار و499 مليون جنية خلال موزانة 2024/2023، وتحقق بقيمة 85 مليار و99 مليون جنيه.



تحققت مستحقات ضريبية على قطاع السجائر والدخان بقيمة 81 مليار و781 مليون جنيه فى 2022/2023.



بينما كانت 74 مليار و944 مليون جنية فى موزانة 2021-2022



وكانت 73 مليار و390 مليون جنيه فى موزانة 2020-2021

الدولة تستهدف تحقيق ضرائب من قطاع الدخان، بقيمة 95 مليار

وأكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الدولة تستهدف تحقيق ضرائب من قطاع الدخان، بقيمة 95 مليار و624 مليون جنيه بنهاية يوليو 2025.

ابراهيم الامبابى

وأضاف إمبابي فى تصريحات خاصة لـ فيـتـو أن حصيلة الضرائب التي تخطط الدولة للحصول عليها تمثل رقمًا كبيرًا، وتزيد عن حصيلة الضرائب لـ2024 للسجائر والدخان بنهاية يوليو 2024 بـ10 مليار جنيه، حيث بلغت بنهاية يوليو 85 مليار جنيه.

وأكد في تصريحاته، على قدرة قطاع صناعة الدخان والسجائر علي تحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية مفسرا حديثه أن هذا من الممكن تنفيذه بعد ارتفاع اسعار السجائر خلال الشهور الماضية.



ارتفاع اسعار ميريت ومارلبورو

وشهدت اسعار السجائر ارتفاعا رسميا وذلك من خلال قوائم الاسعار التى اعلنتها الشركانت المنتجة للسجائر فى مصر ، حيث أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها ومن بينها التبغ المسخن، بأنواعه "HEETS Selections"

و"HEETS Dimensions" و"TEREA".

قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات التبغ المسخن

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

الأسعار السجائر المنتجة من خلال الشركة

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ودعت الشركة، تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.



وقالت إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

تعرف على نسبة ارتفاع السجائر بالسوق المحلى خلال مارس الماضى

شهدت أسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 87.6% على اساس سنوى خلال مارس 2024 مقارنة بمارس 2023.

ويأتى هذا بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 38.4%، مجموعة الدخان بنسبة 87.6%، وذلك طبقا للتقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

التغيــر الشهــرى للدخان خلال شهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024:

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.4%.

كما شهدت أسعار السجائر ارتفاع جديد وتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بأنوع كليوباترا وبوكس ومونديال والعديد من الأصناف الأخرى.

وتأتى قائمة أسعار منتجات شركتا جلوبال والشرقية للدخان بعد الزيادة الجديدة في أسعار السجائر كما يلى:

- أسعار سجائربوكس 10: 24.5 جنيه.

-أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين بعد الزيادة: 34.5 جنيه

-أسعار سجائر بوسطن / بلمونت بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائر كليوباترا بوكس (أبيض- ألوان) بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

- أسعار سجائر كليوباترا سوبر بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائرمونديال (أحمر- أزرق -سيلفر) بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائر مونديال سويتش (منتول- بلو بيري) بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائر كليوباترا بلاك بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائرموتسيان سوبر بعد الزيادة: 34.5 جنيه.

-أسعار سجائر فايسوري/ باي مال بعد الزيادة: 55 جنيها.

-أسعار سجائر كيلو مسخن بعد الزيادة: 55 جنيه.