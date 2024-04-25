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اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي للأمراض الوراثية النادرة برعاية المركز القومي للبحوث

الأمراض الوراثية،
الأمراض الوراثية، فيتو

تنطلق اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمراض الوراثية النادرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت رعاية المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي وذلك في فندق سميراميس بالقاهرة، ويستمر على مدار أربعة أيام حتى 28 أبريل.

ويركز المؤتمر على الأمراض الوراثية النادرة التي يتم تشخيصها عن طريق الأعراض الجلدية، مع التركيز بشكل خاص على مرض انحلال الجلد الفقاعي.

 

يشارك في رئاسة المؤتمر كل من:

الدكتور محمد علي الداروتي أستاذ الأمراض الجلدية والباثولوجيا الجلدية بكلية الطب - جامعة القاهرة، الدكتورة غادة يوسف القماح أستاذ الوراثة الإكلينيكية ومنسق المجال البحثي لأمراض الجلد الوراثية بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم - المركز القومي للبحوث.
 

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ويشارك في تنظيم المؤتمر العديد من المؤسسات الدولية والمصرية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالهيئات البحثية والجامعات المصرية.
 

يهدف المؤتمر إلى:

نشر الوعي بهذه المجموعة من الأمراض الوراثية.
التعريف بأحدث العلاجات المتاحة لها.
تكوين شبكة متكاملة من العلماء محليًا وعالميًا.
الدعوة لمزيد من التوعية اللازمة فيما يخص الأمراض الوراثية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط ومصر.
التركيز على منطقة سيناء والصعيد، لارتفاع نسبة زواج الأقارب فيها، حيث يُعد زواج الأقارب في مصر مسؤولًا عن 90% من الأمراض الوراثية.

يتناول المؤتمر خلال جلساته:

أهمية تطبيق أحدث المفاهيم الطبية في مجال الأمراض الوراثية، مثل: الطب الشخصي أو الطب الدقيق.
استعراض أبحاث لأطباء وباحثين في مجال الأمراض الجلدية الوراثية والوراثة البشرية والإكلينيكية وطب الجنين والوراثة الجزيئية وطب الفم والأسنان والجراحة.
مفهوم التشاركية مع المريض في المعرفة والعلاج.
جلسات نقاش مع قطاع الصناعة في مجال الدواء والصحة.

ويتوقع أن يُساهم المؤتمر في تحسين فهم الأمراض الوراثية النادرة، وتطوير علاجات جديدة لها، وتحسين نوعية حياة المرضى، وزيادة الوعي بهذه الأمراض في المنطقة.

 

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القومي للبحوث أكاديمية البحث العلمى الشرق الاوسط وافريقيا المؤتمر الدولى جامعة القاهرة مرض انحلال الجلد الفقاعي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

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