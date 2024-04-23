الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

انطلاق فعاليات المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية اليوم

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

يفتتح المركز القومي للبحوث اليوم الثلاثاء، 23 أبريل 2024، فعاليات المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز. ويُقام المؤتمر في إطار احتفالية المعهد باليوبيل الذهبي لتأسيسه عام 1974.

ويضم معهد البحوث الطبية بالمركز 16 قسمًا، 9 إكلينيكية و7 معملية، ويُعدّ من أعرق وأهم معاهد البحوث الطبية في مصر.

الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته من الأمراض المختلفة في العيادات والمستشفيات، وذلك في شتى مجالات الطب التي تشملها المبادرات الرئاسية مثل الأمراض غير السارية والسمنة والأورام والصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل وطب الجلد والتجميل والليزر والطب المعملي بكل تخصصاته.

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يُشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة وعلماء المركز القومي للبحوث في المجالات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين من داخل مصر وخارجها.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية وعروضًا تقديمية وورش عمل، كما سيتم تكريم عدد من رواد الطب والعلماء الذين ساهموا في تقدم المعرفة الطبية.

ويُعدّ هذا المؤتمر فرصةً هامةً لتبادل الخبرات والمعلومات بين العلماء والباحثين في مختلف المجالات الطبية، كما أنه يُساهم في نشر الوعي بأهمية الأبحاث العلمية في تحسين صحة الإنسان وعلاجه من الأمراض.

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