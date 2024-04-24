انطلاق حفل تأبين أشرف عبد الغفور بفيلم تسجيلي عن مسيرته وكلمات مؤثرة لزملائه (فيديو وصور)

انطلق منذ قليل، حفل تأبين الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بحضور ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

فيلم تسجيلي عن أشرف عبد الغفور

وانطلق الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الفنان أشرف عبد الغفور، تضمن كلمات مؤثرة من أصدقائه وزملائه عن أخلاقه وإرثه الفني الضخم.

وكذلك أيضا تضمن الفيلم كلمات مؤثرة من أبنائه عن حياته الأسرية ودوره الأبوي في مسيرتهم.

حفل تأبين الفنان أشرف عبد الغفور

ويحضر حفل التأبين الذي يقام تحت عنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" كوكبة من النجوم والمسرحيين والنقاد ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان محمد أبو داود.

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ويحضر أيضا الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان يوسف إسماعيل، وغيرهم.

أشرف عبد الغفور

وكان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قد وافته المنية يوم 3 ديسمبر الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».