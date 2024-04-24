تحرير سيناء انطلاقة للتنمية بعد سلام الانتصار، احتفالية بإعلام الخارجة

أقام مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، بعنوان "تحرير سيناء انطلاقة للتنمية بعد سلام الانتصار".

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وقالت أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة، في بيان لها، إن الحفل أقيم بالتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وبحضور محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد ووصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وخالد قريش مدير مكتب جريدة الأهرام بالوادى الجديد وخالد عز الدين مدير مكتب قناة طيبة بالوادي الجديد، ودعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

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تحدثت بداية أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلى له دور بارز فى تنمية الوعى وترسيخ قيم الولاء والانتماء عن طريق الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال إحياء ذكرى تلك المناسبات على مدار العام على مستوى مراكز الإعلام والنيل بالقطاع.

ثم تحدث محسن محمد جمال عن أن اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالمناسبات الوطنية يأتى فى ظل ما تشهده البلاد من مخططات تستهدف الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء لذلك لابد من توجيه رسالة للخارج والداخل أن سيناء اريقت على أرضها كثير من دماء المصريين لاستردادها بالكامل وان مصر لا تفرط في حبة رمل من ارضها.

ثم تحدث وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وذكر أن سيناء هى بوابة مصر الشرقيه، وأوضح مدى اهتمام قطاع التعليم بترسيخ مفاهيم حب الوطن للطلاب وذلك لكى ينشأوا على التفانى والتضحيات من أجل رفعته.

وفى سياق متصل تحدث الصحفى خالد قريش عن مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء ومنها ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات الطرق لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل وكذلك إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، وأكد أن مصر خاضت حروب متعددة من أجل تلك البقعة الغالية ثم خاضت معركة السلام إلى أن استردت كامل الأرض وبعدها بدأت ملحمة التنمية.



تخلل الحفل فقرات شعرية من أبنائنا الموهوبين بثت الحماسة فى نفوس المشاركين.

وفى ختام الحفل قامت إدارة الخارجة التعليمية بتكريم فريق مركزى الإعلام والنيل والجهات المعاونة من المنطقة الأزهرية والطلاب الموهوبين، هذا وقدم الحفل غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد.

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