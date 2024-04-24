المؤبد غيابيا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ر.ع.ع" صاحب مغسلة سيارات و"ع.م.ح" كهربائي سيارات بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 23329 سنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات، إلى قيام من " ر.ع.ع" صاحب مغسلة سيارات و" ع.م.ح" كهربائي سيارات، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة،وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم، وأبصرت المتهمان بجوار دراجة نارية حال ترويجها مخدر الميثامفيتامين على أحد عملائهم وتخلي المتهم الثاني عند مشاهدة القوة الأمنية عن علبة سجائر بداخلها عدد 5 أكياس شفافة مخدر الميثامفيتامين وعلبة سجائر أخرى تحوي بداخلها على عدد 20 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على ميزان الكتروني، وهاتفين محمولين وسلاحين أبيض ومبالغ مالية،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.