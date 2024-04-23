شهد آخر أيام العروض بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، في الفترة من 20 إلى 24 أبريل بمسرح مدرج كلية العلوم. ثلاثة عروض لكليات الآداب والطب البيطري والعلوم

ختام محور العروض بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور



وأوضح محمد الشعيرة مدير مهرجان بؤرة لمسرح المدرج، أن اليوم هو اليوم قبل الأخير لمحور الورش و آخر أيام محور العروض المشاركة في المهرجان.

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موضحا أن اليوم بدأ بورشة النقد المسرحي وحاضر فيها الأستاذ الدكتور بهلول سالم استاذ الأدب والنقد ووكيل كلية التربية.



وغدا ختام محور الورش، بورشة في فن التأليف المسرحي ويحاضر فيها الدكتور طارق عمار الكاتب والناقد المسرحي

مشيرا أن عروض اليوم شملت العرض المسرحي "مره واحد حلمي"، تأليف أحمد القسطاوي وإخراج ايمن رزق وتحت رعاية الدكتورة سماح الصاوي عميد الكلية فالعرض المسرحي "نزهة في الجليد" تأليف لي بليسنج واخراج عبدالرحمن الزغبي وتحت رعاية عميد كلية الطب البيطري، الدكتور نبيل بكير

وتختتم فعاليات اليوم بالعرض المسرحي "فن اي" عن نص "مسرحية بابا" تأليف شريف صلاح الدين واخراج مصطفى كفافي وتحت رعاية وحضور الدكتور السيد إبراهيم سعد قائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتورة ضحي بلتاجي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عثمان بدران رئيس قسم الجيولوجيا بالكلية والدكتور محمد الغزالي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور والدكتور عماد مطر بقسم الكيمياء وخليل موسى أمين الكلية وعبد العزيز أبو ركبة رئيس قسم رعاية الشباب ونسرين حلمي بقسم رعاية الشباب وطارق سمك رئيس قسم شؤون التعليم والطلاب.

من جانبه أكد محمد الحداد عضو لجنة تحكيم المهرجان، أن عروض من صناعة الطلاب بأنفسهم كما هي فلسفة المهرجان اصنع مسرحك بنفسك.

مشيدا بالمهرجان واجواءه وتنظيمه شي مشرف جدا وخطوة مهمة لجامعة دمنهور أن يكون بها مهرجان لمسرح المدرج من صنع الطلاب علي جميع مستويات العرض المسرحي من تأليف وتمثيل واخراج وديكور وغيره وبالنسبة للحضور فكان غير المتوقع حضور كبير وايضا تغطية إعلامية ضخمة

موضحا أن المهرجان في دورته الثانية سيكون أكبر وأفضل وذات أهمية كبرى لأن هذه الدورة هي الدورة الأولى وهي الدورة التعريفية للمهرجان وفلسفته، قد تكون جديدة بعض الشيء على الطلاب ولكنها في الدورات القادمة ستكون أفضل وبها مشاركة أكبر من الطلاب مشيدا بدعم رعاية الشباب لكل كلية.

مؤكدا أن جامعة دمنهور صرح عظيم وكبير بكل قاماته وأنا أعلم أن رئيس الجامعة الدكتور الهامي ترابيس، من داعمي الفن في جميع المجالات وخصوصا المجال المسرحي فكل الشكر للجامعة دمنهور.

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

ختام عروض مهرجان بؤرة المسرحي

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