الخطيب في ذكرى التأسيس 117: كل سنة والأهلي شامخ بقيمه ومبادئه

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تقديم التهنئة لجميع مشجعي النادي الأحمر بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 117.

الخطيب يهنئ النادي الأهلي بذكرى تأسيسه الـ 117

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي:

فكرة إنشاء النادي الأهلي

ويحتفل النادي الأهلي اليوم الأربعاء بذكرى تأسيسه رقم 117، وكانت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر لطفي بك، مرورًا بالعديد من الأحداث التاريخية على مدار التاريخ.

أول فريق للنادي الأهلي كان مكونا من “حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد، أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمي”.

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يعتبر أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن في تاريخ النادي الأهلي، أما أول مهاجم للنادي الأهلي فكان حسين حجازي.

لعب النادي الأهلي أول مباراة أمام الزمالك “المختلط سابقا” في 9 فبراير 1917، وسجل عبد الحميد محرم هدف فوز الأهلي وقتها وكان أول هداف للقمة.

تم تأسيس أول شعار للنادي الأهلي في نوفمبر 1917.

ساهم النادي الأهلي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في 1921.

ويعتبر جعفر والي باشا صاحب أطول فترة في رئاسة النادي الأهلي، واستمر لمدة 18 عاما.

وحقق النادي الأهلي أول بطولة له في أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين، وكانت على حساب فريق دراجونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني ، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق أحمد مختار وخليل حسني.

وسافر النادي الأهلي لأول مرة في جولة أوروبية في صيف 1929 وذهب إلى تركيا ولعب أمام فنربخشة وجالطة سراي، ثم الذهاب إلى ألمانيا واللعب أمام لايبزيج وبوروسيا برلين ميونخ 1860 وجلزنكيرشن، وذهب بعد ذلك لبلغاريا ولعب أمام ليفسكي صوفيا وسلافيا صوفيا.

أول مشاركة بدوري أبطال أفريقيا

وشارك النادي الأهلي لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا عام 1976، وخرج من الدور الأول أمام مولودية الجزائر ،وكان محمود الخطيب هو صاحب أول هدف قاري للنادي الأهلي.

نشيد النادي الأهلي

كتب فكري أباظة نشيد النادي الأهلي في عام 1957 ولحنه محمود الشريف، وتم عزفه في العيد الذهبي للنادي الأهلي وهو مستوحى من نشيد “قوم يا مصري” النشيد الوطني لثورة 1919.