عبد العزيز مخيون يعود إلى الدراما الصعيدية بـ"قلع الحجر"
يظهر الفنان القدير عبد العزيز مخيون في دراما رمضان 2024. "مخيون" سوف يظهر في الدراما الصعيدية "قلع الحجر" برفقة محمد رياض وعدد آخر من الممثلين.
المسلسل –الذي يشهد عودة "مخيون" إلى الدراما الصعيدية- يُسلط الضوء على الموروثات والعادات والتقاليد المنتشرة في جنوب مصر، ويدافع عن صورة المرأة الصعيدية، من خلال مجموعة من المواقف والأحداث الساخنة والمثيرة.
ونشر "مخيون" على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورته بالزي الصعيدي مصحوبًا باسم المسلسل الذي كتبه أحمد وفدي ويخرجه حسني صالح.
وإلى جوار "رياض" "مخيون"..يشارك في بطولة مسلسل "قلع الحجر": رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودى.
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