أسباب رعب إسرائيل من المخيمات الفلسطينية

كشفت سماح خليفة، الكاتبة الباحثة الفلسطينية أسباب إصرار إسرائيل على اقتحام المخيمات الفلسطينية وترويع أهلها وتدمير على مظاهر الحياة فيها.

ماذا يعني المخيم في لغة المحتل؟

وأوضح خليفة أن أهالي المخيمات الفلسطينية أشخاص فقدوا أرضهم، وهُجّروا من أوطانهم، ولجؤوا قسرًا إلى أماكن أخرى، ‏وأقاموا في تجمعات.

وأشار إلى أن المخيمات تجن جنون الاحتلال لأن المخيم في مفهوم المحتل يعني المقبرة الجماعية، أشخاص أبيدوا وعذّبوا وهجروا حفاة ‏عراة جياعًا، لا مقومات للحياة، وهذه هي الصورة التي يحرص على رؤيتها المحتل كلما دخل ‏المخيم، أمواتًا، وأشباحًا، ولكن ما يجده في كل مرة عكس ذلك تمامًا.‏

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وأضافت: في مفهوم الفلسطيني المخيم يعني أن هناك تطلّع لعودة المكان، الأرض، الوطن، يعتبره ‏حياة ولدت من رحم الموت، لهذا يبقى المخيم ينبض بالحياة.

واختتمت: إسرائيل تتخبط في حربها على غزة، وتلجأ إلى اجتياح ‏المخيمات للسيطرة على روح شعب لا تقهر ولا تموت.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم الحاخام يهودا غليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم وأداء طقوس تلمودية.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.