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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 ليفربول ضد إيفرتون، أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه أمام إيفرتون في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "جوديسون بارك" في  “ديربي ميرسيسايد” بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون، وجاء تشكيل الريدز الأساسي كالتالي:

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كانت مباراة الذهاب بين ليفربول وإيفرتون هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب "الأنفيلد".

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة  ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة 9 مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون  في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون عبر قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 

ويمتلك ليفربول حاليًا 74 نقطة في المركز الثاني، خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة.

في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.

 

وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لن يفتقد مباريات ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، بعد رحيله الوشيك عن الريدز.

كان كلوب قد أعلن، في شهر يناير الماضي، أنه سيغادر صفوف ليفربول بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "في الديربي هناك مجرد ضغط، الضغط أعلى، فلماذا تكون الفرحة أكبر؟ لقد فزت، هذا عظيم، ولكن لماذا يجب أن أفتقد الضغط المحيط به؟".

وأضاف: "عندما تلعب حقًا من أجل شيء ما، فهذا هو الضغط، ولكن عندما لا يكون كلاكما في لحظة رائعة، فهذه هي المباراة الوحيدة التي يجب عليك الفوز بها بالتأكيد، لماذا أفتقد هذا النوع من الضغط؟ إنه ليس أمرًا ممتعًا".

وواصل: “لا يمكن لأي شخص آخر سوى مشاهدته والتفكير في ”يا إلهي، إنه يبدو مثيرًا"، لكن على شخص ما أن يتخذ القرارات، على شخص ما أن يفعل هذا".

وأردف: "يزورني الكثير من الأشخاص أثناء المباريات ويقولون لن نرى ذلك بعد الآن أو ذلك بعد الآن، أريد فقط أن أخبرهم أنني أعمل طوال الوقت بينما تأتي أنت إلى هنا وتشاهد المباريات، أنا أمارسها باستمرار، حتى عندما تنتهي المباراة، لا أستطيع إيقافها، ليس من الرائع أن تكون في هذا الموقف طوال الوقت".

وأتم: "ربما يستمتع الآخرون بذلك أكثر مني، لكن هذا شيء لن أفتقده بالتأكيد".

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