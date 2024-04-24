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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي (فيديو)

تدريبات الأهلي، فيتو
تدريبات الأهلي، فيتو

الأهلي، استأنف النادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك بالمران كافة لاعبي الأهلي بما فيهم المصابين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلي، وهم مروان عطية وياسر إبراهيم وإليو ديانج ومحمد الشناوي وحسين الشحات.

 فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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 وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".

 

مواجهة مازيمبي الكونغولي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

هذا الحارس سيحرس عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامى محمد الليثى بتوصية ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي، بضرورة استمرار مشاركة مصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق خلال الفترة المقبلة رغم عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس، الثلاثاء.

وقال محمد الليثى  خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر أبدى سعادته التامة بمشاركة الشناوي في التدريبات الجماعية واقتراب مشاركته في المباريات الرسمية لكن في الوقت نفسه هناك اتفاق تام في الجهاز الفني على ضرورة استمرار مشاركة شوبير أساسيًا على أن يتواجد الشناوي على قائمة البدلاء ".

وتابع محمد الليثى: "يانكون أوصى باستمرار مشاركة شوبير وهو ما أكده كولر حيث أوضح الأخير أن أساسيات المساواة أن يستمر اللاعب الذي يجتهد في التدريبات والمباريات ويحصل على فرصته كاملة وهذا ما سيحدث مع شوبير الفترة المقبلة وهذا أيضًا لا يُقلل من قيمة وقدرات محمد الشناوي وأن شوبير سيظل يشارك أساسيًا طالما يجتهد ويؤدي بشكل جيد ولا يعاني من إصابات أو إجهاد".

محمد الشناوي يدخل قائمة الأهلي أمام مازيمبي

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، سيتواجد بقائمة الفريق قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: إن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، سيتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي.

وتابع  :«هناك خبر سعيد جدًا لجماهير النادي الأهلي بشأن المصابين في الفريق وهو مشاركة إمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج في تدريبات الأهلي وهم جاهزون للمشاركة في المباراة بخلاف تواجد الشناوي ضمن قائمة الفريق».

وأضاف شوبير: «أما بالنسبة للإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق وكوكا خلال لقاء مازيمبي في الكونغو يوم السبت الماضي، فالثنائي أيضًا جاهز ولا يعاني من أي إصابات، وتدربوا بشكل طبيعي أمس».

ووجه شوبير خلال تصريحاته، الشكر للجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بسبب وضع برنامج علاجي وتأهيلي لجميع لاعبي الفريق المصابين خلال الفترة الماضية.

 

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