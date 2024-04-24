الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

الجهاز الفني للبنك
الجهاز الفني للبنك الاهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق نادي بيراميدز  ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى..حسن شاهين 

خط الدفاع..أيمن أشرف، محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو 

خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال 

خط الهجوم..بامبو، ياو انور 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، عاصم صلاح، محمود قاعود، اسامة فيصل، سيرجى اكا، أحمد النادرى، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، جريندو.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

يسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز لتأكيد صدارته لقمة الدوري المصري في الوقت الذي يأمل البنك الأهلي اغتنام الفرصة واقتناص ثلاث نقاط تنقله الي الترتيب الثاني عشر مع الزمالك.

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بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

 

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز،  التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

1- بيراميدز 32 نقطة 
2- زد اف سي  30 نقطة
3-إنبي  29 نقطة 
4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي  28 نقطة
6- مودرن فيوتشر  25 نقطة
7-  الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
9- طلائع الجيش 24 نقطة
10- سموحة  22 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك  21 نقطة
13- بلدية المحلة  19 نقطة
14-الإسماعيلي  19 نقطة

15-  البنك الأهلي  18 نقطة

16- فاركو  12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية  11 نقاط

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

 

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