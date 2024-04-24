رغم تداعياته الخطيرة، هل ينفذ الاحتلال خطته باجتياح رفح الفلسطينية؟

رفح ، أكدت الباحثة زينب عباس خطاب، المتخصصة في الشأن الإسرائيلى، أن الضربات والغارات الجوية الأخيرة التي نفذها الاحتلال بالقطاع، وتسببت فى سقوط العديد من الشهداء، تثبت أن الاجتياح الإسرائيلى لرفح الفلسطينية قادم باعتباره الورقة الأخيرة لإنقاذ نتنياهو وحكومته، وهو ما ينذر بمزيد من الضحايا وخاصة الأطفال والنساء.

قناعة إسرائيلية لهزيمة المقاومة

وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن إسرائيل لديها قناعة بأن اجتياح رفح ونزعها من قبضة المقاومة أمر مهم للغاية بالنسبة لاستراتيجيتها لكسب الحرب، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن إسرائيل ستمضي قدما لتنفيذ عملية برية في رفح.

Advertisements

الأهداف الإسرائيلية

وتابعت: أهداف إسرائيل من اجتياح رفح تتمثل في إحكام السيطرة على القطاع أو محاصرته بالكامل داخليًا وخارجيًا، لاسيما بعد السيطرة على محور فيلادلفيا، وأيضا إيهام الرأي العام الإسرائيلي بتحقيق أهداف جوهرية في الحرب بعد الفشل الذريع في تحقيق أية من الأهداف التي حددتها إسرائيل منذ طوفان الأقصى.

وقالت إن من أهداف هذه العملية أيضا: الضغط على نازحي القطاع المتمركزين في الجنوب للفرار على الحدود المصرية وتقدر أعدادهم بنحو المليون ونصف المليون شخص.

السيناريوهات المتوقعة

وأوضحت أن هناك عددا من السيناريوهات المتوقعة للاجتياح هى: تنفيذ الاجتياح، رغم تداعياته الخطيرة إلا أن سلوك وتصرفات حكومة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر التي يغلب عليها الانتقام والعشوائية، قد يرجح تنفيذ الاجتياح.

السيناريو الثاني: تأجيل الاجتياح إلى أجل غير مسمى، وليس إسقاطه تماما، والاكتفاء بتكثيف الضربات في الجنوب حتى خان يونس ودير البلح، لممارسة المزيد من الضغوط على حماس للإفراج عن باقى الرهائن، وإخراج قيادة حماس من القطاع.