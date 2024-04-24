بعد الحكم عليه بالإعدام، تفاصيل قتل عامل لزوجته بسبب معايرتها له بالجيزة

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في القضية المقيدة برقم 2541 لسنة 2023 كلي السادس من أكتوبر، باتهام «هشام ع»، محبوس، ويعمل فني لحام، بقتل المجني عليها مروة ع، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، جزاءا تهديدها له بالكشف عن زواجه بها عرفيا وعجزه جنسيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أجمع عزم أمره على الخلاص منها، إذ دبر لذلك المخطط، وأعد الأسلحة البيضاء وقام باصطحابها ليلًا إلى مكان خال من المواطنين، ولما شاحت بناظرها عنه باغتها بطعنة نافذة.

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وجاء في أمر الإحالة للقضية المقيدة برقم 2541 لسنة 2023 كلي السادس من أكتوبر، اتهام «هشام ع»، محبوس، ويعمل فني لحام، لأنه قتل المجني عليها مروة ع، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، جزاءا تهديدها له بالكشف عن زواجه بها عرفيا وعجزه جنسيا.

وافادت الاتهامات أن المتهم طعن المجني عليها طعنة بمنطقة الظهر، ثم نحر عنقها، وسدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد في البطن والجبهة ليحقق ما يصبوا إليه من إزهاق روحها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال أبوطالب، وعضوية المستشارين طارق أبوزيد، وبشير عبدالرؤوف وأمانة سر محمد الجمل، بالإعدام شنقا على المتهم بإنهاء حياة سيدة ذبحا، بسبب تهديدها له بالكشف عن زواجه بها عرفيا وعجزه جنسيا.