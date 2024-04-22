الملا يستقبل وزير الشركات الإيطالي لبحث فرص التعاون في مجالات البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيناتور أدولفو أورسو وزير الشركات وصنع في إيطاليا الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد كبير من قيادات المؤسسات والمنظمات والشركات الإيطالية، بحضور السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى وقيادات قطاع البترول.

فرص التعاون بين البلدين

واوضح الملا أنه تم خلال المباحثات بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن الحرجة والطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الذي يخص هذا المجال.

واوضح الملا أنه على مدار الأعوام السابقة والتاريخ العريق الذي يربط بين البلدين وشعوبهما، خاصة في مجال الطاقة والبترول والغاز الذي يمتد منذ عام ١٩٥٧، نتطلع للمزيد من الشراكة بين الشركات المصرية والإيطالية فى ضوء العلاقات المتميزة وسهولة التعامل والتعاون بين الجانبين، خاصة وان الشركات الإيطالية تتميز بأنها صاحبة قرار وسريعة التنفيذ وتحرص على الحضور والمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس" الذي يعقد خلال فبراير من كل عام.

Advertisements

ومن جانبه أكد السيناتور أدولفو اورسو على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وان الشراكة المصرية الإيطالية دليل على قوتها وتجسد ذلك فى الزيارات المتتالية التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية وآخرها منذ شهر لتؤكد على استراتيجية العلاقة بين مصر وإيطاليا وأوروبا، لافتًا إلى أن خطة ماتي لإفريقيا Mattei Plan for Africa تعتبر مصر شريكًا ذا أولوية ودولة محورية فيها.



وأضاف أن هناك ثلاثة مجالات للتعاون منها المجال التقليدي البترول والغاز والفاعل الرئيسى فيها شركة اينى. ويستجد مجالان للتعاون وهما صناعة التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، لافتًا إلى أن إيطاليا لديها مشروع لتكون دولة منتجة للتكنولوجيا الخضراء والرقمنة، وهناك اهتمام بسلسلة إمدادات للمواد الخام بجانب أوروبا ويمكن التعاون مع مصر فى ذلك، وهناك تعاون قائم بالفعل فى مجال المعادن ويمكن دخول شركات إيطالية اخرى، خاصة وأنه تم إنشاء صندوق إيطالى سيادي خاص بإنتاج المواد الخام، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين واستيراد الأمونيا فى أوروبا.

وأشار المهندس طارق الملا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاهم الكامل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا مليوني، والتوافق بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي وصلابة العلاقات القوية المصرية الأوروبية وتميز العلاقة الاستثنائية المصرية الإيطالية. ستكون محفزا للتعاون والمشاركة فى خطة ماتيا المخصصة لافريقيا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال مشتركة لعرض كافة المقترحات والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطة، مستعرضًا قصص النجاح التى تحققت بالتعاون مع الشركات الإيطالية، بالإضافة إلى التعاون فى مشروعات كبرى جارى تنفيذها مثل مشروعات توسعات مصفاة ميدور ومجمع أسيوط لإنتاج السولار بجنوب مصر، لافتًا إلى أن قطاع البترول لديه إمكانيات وبنية أساسية لإنتاج الهيدروجين والمواد الناتجة عنه مثل الأمونيا الخضراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ