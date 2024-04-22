هل يتأثر الاستثمار في الذهب بارتفاع فوائد شهادات البنوك؟ خبير يجيب

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة وأحد تجار الصاغة الحاليين إن طرح شهادات بنكية بفوائد مرتفعة تصل إلى 85% لا يؤثر على الاستثمار في المعدن الأصفر داخل الأسواق.

هل الذهب أفضل من الشهادات البنكية

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق في تصريحات خاصة لفيتو ان الذهب يحقق عوائد مضمونة هو الآخر ولا يقل جاذبية عن الشهادات البنكية رغم أنه لا يحقق عوائد شهرية مثل الشهادات إلا أن أسعاره ترتفع بصورة كبيرة وتحقق للمستثمرين فيه فرصة تحقيق الربح حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر عالميا نحو 300 دولار، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال عطلة وإجازات الاقباط القادمة داخل الاسواق المحلية.

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الذهب، فيتو

توقعات بوصول الذهب الى 3000 دولار

وتوقع سيتي جروب ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 في الشهر المقبل، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، خلال الاجتماعات القادمة،بعد الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

وصول سعر الأونصة لهذا السعر

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارًا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

وأشار ستي جروب إلى أن تداولات الذهب سوف تخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع "جولدمان ساكس" تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع يو بي إس جروب وصولها إلى 2500 دولار.