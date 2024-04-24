إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بسيارة إسعاف بأسوان

أصيب 3 مواطنين، فى حادث سير اليوم، الأربعاء، بسبب تصادم توك توك بسيارة إسعاف بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مدخل الكامب بالخزان غرب مدينة أسوان، بين سيارة إسعاف وتوك توك، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، هم: “محمود نجيب محمد، 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، عماد عبد العاطى محمود، 39 سنة، مصاب جرح قطعى بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، سارة ياسر عوض، 27 سنة، اشتباه كسر بالضلوع”.

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وتم نقل المصابين الثلاثة بواسطة إسعاف، إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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