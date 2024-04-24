البلشي: وضعنا ضوابط للتغطية الصحفية للجنازات تحفظ جميع الحقوق

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع المهن التمثيلية على وضع ضوابط وقواعد للتغطية الصحفية للجنازات والعزاءات، نظرًا للأحداث المتكررة أثناء تغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، والتي كانت تحتاج لتدخل سريع منعًا لتكرارها.

ضوابط تغطية الجنازات

وأشار في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن النقابة تواصلت مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية، وذلك لعقد اجتماع عاجل، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين.

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شركة سكنة

وأوضح أن النقابة ستعلن عن الضوابط المتفق عليها من الطرفين فور صياغتها، مشيرًا إلى وجود شركة سكنة كجهة منظمة لوجود الصحفيين أثناء تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحماية حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأكد احترام النقابة لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.