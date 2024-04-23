اتحاد الكرة يوافق على طلب تليفونات بني سويف بعد أزمة مباراة الترسانة

وافق اتحاد الكرة، علي طلب نادي تليفونات بني سويف بالاكتفاء بخسارة الفريق أمام الترسانة في دوري القسم الثاني ب المجموعة الثانية دون خصم نقاط بنهاية الموسم.

وأخطر اتحاد الكرة، نادي تليفونات بني سويف رسميا بالقرار بعدم خصم نقاط إضافية.

وكان لاعبو فريق تليفونات بني سويف انسحبوا من مباراة الترسانة في دوري القسم الثاني بسبب عدم صرف المستحقات الخاصة بهم من قبل الإدارة.

وتواجد فريق الترسانة بشكل منفرد في الملعب مع طاقم التحكيم قبل أن يحتسب الحكم الفوز لفريق الشواكيش.

وأعرب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، عن سعادته بعد صعود الشواكيش إلى دوري المحترفين.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر المذاع على قناة نادي الزمالك: "جميع أفراد المنظومة، سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعبين، بذلوا قصارى الجهد، على مدار هذا الموسم، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى دوري المحترفين".

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وأضاف: نجحنا في تحقيق الصعود قبل انتهاء المسابقة بـ4 مباريات، والتركيز الفترة المقبلة سيكون على الصعود إلى الدوري الممتاز، ووضع الفريق في المكانة التي تليق بتاريخ الشواكيش الكبير".

نظام دوري المحترفين



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.



نظام دوري المحترفين 2023 - 2024



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.