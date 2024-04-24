الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

عقد الاجتماع المشترك بين الصحفيين والمهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

بدأ منذ قليل، الاجتماع المشترك الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

اجتماع الصحفيين والمهن التمثيلية 

وشارك في الاجتماع، خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة.

التغطية الصحفية للجنازات 

يذكر أن  نقابة الصحفيين، تواصلت  مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

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‎يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

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اجتماع الصحفيين والمهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات الصحفيين المهن التمثيلة
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