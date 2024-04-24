السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي (صور)
يجهز صناع فيلم عصابة المكس مفاجآت عديدة للجمهور، ومنها ضيوف الشرف حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر.
أحمد السقا
وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين جمعت أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم.
وهي ثاني المحافظات المصرية التي تظهر فيها "عصابة المكس" بعد محافظة الإسكندرية.
فيلم عصابة المكس
ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين أحمد السقا وأحمد فهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير".
أحمد فهمي والسقا
كما ظهر أحمد فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.
أبطال فيلم عصابة المكس
فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.
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