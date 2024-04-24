مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها.

وأظهرت بيانات المعهد، أن مخزونات البلاد من البنزين انخفضت بمقدار 595 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أبريل، فيما ارتفع مخزون المقطرات بمقدار 724 ألف

وأشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون برميل فقط

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واستقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27%، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو0.4%، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن ان يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية الي تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب علي النفط