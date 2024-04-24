البترول: تجهيز غرفة أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي بالإسكندرية ‎

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن افتتاح غرفة أشعة مقطعية جديدة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية “CT” للمستشفى الرئيسي الجامعي التابعة لكلية الطب - جامعة الإسكندرية، والذى تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية مع الجامعة بمحافظة الأسكندرية.

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتى تنفذها قطاعات الوزارة وشركاتها والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى.

تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية

وقامت شركة أنربك بتكليف من اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول بإعداد تقييم للاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالأسكندرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب، وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع تجهيز غرفة أشعة مقطعية وإهداء جهاز أشعة مقطعية ( CT ) بكامل مشتملاته طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، وقد ساهم هذا المشروع في رفع كفاءة وحدة الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي مما يدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان فى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع المدني.

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وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة، كما يؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.