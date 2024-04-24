انطلاق أتوبيس مكتبة مصر العامة بدمنهور ضمن حملة اقرأ

انطلق أتوبيس مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الأربعاء، في جولة جديدة لحملة " اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل " للترم الثاني من العام الدراسي الحالي، والتي تنظم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، التي تهدف إلى نشر الثقافة وغرس حب القراءة فى تكوين وتشكيل شخصية الطفل وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

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تنظيم 4 ورش عمل تحت عنوان اعادة تدوير المخلفات

وأكد أحمد الهواشي - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه تم تنظيم 4 ورش عمل تحت عنوان اعادة تدوير المخلفات، حيث استفاد من الورش 85 طالبا وطالبة وهم ( ورشة العلوم، ورشة اشغال يدوية، ورشة رسم، ورشة تلوين متنوعة).

اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى

جدير بالذكر أنه سيتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023 /2024.