الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بختام التعاملات اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

 شهد سعر الدينار الكويتي  تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، بختام التعاملات اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 155.17 جنيه للشراء، و155.84 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام التعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.46 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.10 جنيه للشراء، و31.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.85 جنيه للشراء، و127.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.22 جنيه للشراء، و124.60 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.

txt

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في الاقتصاد المصري

txt

قانون البنك المركزي، شروط الحصول على تمويل من البنوك

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.50 جنيه للشراء، و67.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي اليوم اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية والعربية سعر الدولار سعر الجنيه الاسترلينى سعر الريال السعودى سعر الدرهم الاماراتي سعر اليوان الصيني

مواد متعلقة

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في الاقتصاد المصري

وزير المالية يكشف أمام النواب جهود تقوية الاقتصاد الوطني

بنك البركة يعين معتز القصبي رئيسا تنفيذيا للعمليات

بعد زيادة معدلات العجز التجاري وتراجع الصادرات، هل يفقد أكبر اقتصاد عالمي توازنه
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية