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كريم البنجر لتفتيح وتقشير البشرة وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تقشير البشرة من خطوات العناية بالبشرة الأسبوعية التى يجب المواظبة عليها لتجديد خلايا البشرة وتنظيفها بعمق وحمايتها من جميع المشكلات.

وتقشير البشرة لها أنواع عديدة ولكن عادة تفضل الفتيات الأنواع الطبيعية الآمنة على البشرة والغير مكلفة خاصة فى ظل غلاء الأسعار.

كريم البنجر لتفتيح وتقشير البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم البنجر لتفتيح وتقشير البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة بنجر

ملعقة كبيرة أرز مطحون 

الطريقة:-

  • نحضر البنجر ونغسله جيدا ثم مقشره.
  • ثم نبشر البنجر بشرا ناعما ونضعه في مصفاة.
  • نصفى البنجر المبشور جيدا حتى نحصل على عصير مصفى خالى من أى بقايا لبشر البنجر.
  • ثم نترك العصير جانبا.
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الأرز المطحون.
  • ونضيف له عصير البنجر تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نفرم بفك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
كريم البنجر لتفتيح وتقشير البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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