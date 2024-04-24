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منوعات

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

مذنب، فيتو
مذنب، فيتو

تكثر الظواهر الكونية النادرة التي يتكرر حدوثها على فترات زمنية بعيدة، وفي حدث جديد تشهد سماء الليل في 24 يونيو المقبل، حدثًا فريدا، وهو   عودة «أم التنانين» إلى النظام الشمسي.

دخول مذنب أم التنانين للنظام الشمسي

وذكرت تقارير إعلامية أن   مذنب «12P»، يقوم بزيارته الأولى للنظام الشمسي منذ أكثر من 70 عامًا، وفق موقع «سبيس». 

ويوم الجمعة الماضية سقط نيزك يشبه الكرة النارية المشتعلة على الأرض في حقل للأغنام بالمملكة المتحدة.

سقوط نيزك بالمملكة المتحدة

 

وخضع النيزك الذي بدا وكأنه  “كرة نارية مشتعلة ” في سماء المملكة المتحدة قبل نحو ثلاث سنوات، لتحليل شامل كشف عن قيامه برحلة وحشية عبر الفضاء قبل الوصول إلينا.

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وقال العلماء إن نيزك وينشكومب الذي سقط في حقل للأغنام في منطقة وينشكومب في جلوسيسترشاير بالمملكة المتحدة في 28 فبراير 2021، تحطم وأعيد بناؤه مرارًا وتكرارًا أثناء قيامه بالرحلة الوحشية عبر الفضاء. 

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نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

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مذنب أم التنانين الظواهر الكونية نيزك

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