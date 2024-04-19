نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض
سقط نيزك يشبه الكرة النارية المشتعلة على الأرض في حقل للأغنام بالمملكة المتحدة.
سقوط نيزك بالمملكة المتحدة
وخضع النيزك الذي بدا وكأنه “كرة نارية مشتعلة ” في سماء المملكة المتحدة قبل نحو ثلاث سنوات، لتحليل شامل كشف عن قيامه برحلة وحشية عبر الفضاء قبل الوصول إلينا.
وقال العلماء إن نيزك وينشكومب الذي سقط في حقل للأغنام في منطقة وينشكومب في جلوسيسترشاير بالمملكة المتحدة في 28 فبراير 2021، تحطم وأعيد بناؤه مرارًا وتكرارًا أثناء قيامه بالرحلة الوحشية عبر الفضاء.
وأوضح العلماء أن النيزك كان في أيامه الأولى عبارة عن صخرة جافة محملة بالجليد، ولكن على مدى ملايين السنين ذاب الجليد وتحول إلى كرة من الطين تم كسرها مرارًا وتكرارًا وإعادة تجميعها.
وتشير النتائج إلى أن الصخرة الفضائية تشكلت من قطع من الصخور الأخرى الملتصقة بعضها ببعض، في ما يعرف باسم “المدملكات ” (أو الجذاذ).
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