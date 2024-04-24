الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

10 خطوات تكشف طرق توثيق حقوق المرأة بعد الزواج العرفى

زواج عرفي، فيتو
زواج عرفي، فيتو

نص قانون الأحوال الشخصية على آليات توثيق حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب، إذ ما تمت المطالبة بها أمام محاكم الأسرة.

 

خطوات إثبات حقوق الزوجة بعد الزواج العرفي

1- محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش».

 

2- فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، يطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

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3- القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى تشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.

 

4- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

 

هل التحويلات البنكية تثبت صحة الزواج العرفي ؟ 

 

5- وجود تحويلات بنكية يثبت صحة الزواج العرفي، بشرط أن تثبت هذه التحويلات ما شير إلى صد المدعية أنها زوجة المدعى عليه، مثل أن تكون فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى.

 

6-يمكن الحكم  للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.

 

7-يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.

 

8- يمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

 

9-تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى.

 

10-لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.

 

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