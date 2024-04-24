بدء اختبارات كورس الذكاء الاصطناعي للأطفال بمكتبة دمنهور (صور)

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بدء اختبارات كورس الذكاء الاصطناعي للأطفال، الذي يهدف إلى تعريف جيل المستقبل من أبناء محافظة البحيرة، كيفية إعداد عقل للحاسب الآلي والسيطرة عليه بتصميم تفكيره عن طريق تعلم البرمجة والترميز، ليصبحوا مبتكرين في التكنولوجيا المتطورة،وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

الأطفال المتدربين من عمر ٨ إلى ١٥عاما

أكد أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه تم توفير المناخ الملائم لاستقبال الأطفال المتدربين من عمر ٨ إلى ١٥ عاما وذلك بقاعة الحاسب الآلي بالمكتبة لمشاركة في اختبارات تحديد مستوي ذكاء الطفل، تمهيدا لمشاركته وتحديد مدي قدرته علي استيعاب المادة العلمية المقدمة من مدربة متخصصة ذات الكفاءة العلمية والمهارية لتعليم علوم الحاسب الآلي للأطفال.

Advertisements

التدريب علي تصميم الألعاب الإلكترونية

أشار الهواشي، أن يحتوي التدريب علي مستوي مبدئي في التعريف بالذكاء الاصطناعي للأطفال ومدى إمكانية التواصل مع الحاسب الآلي بالرموز والبرمجة لإعداده لتنفيذ وظائف شبيهة بالبشر، وكذلك التدريب على تصميم الألعاب الإلكترونية، تصميم تطبيقات الموبايل، وبرمجة لغة "باثيون" لإعداد اطفال في بداية الطريق يستطيعوا تحويل الحاسب الآلي ليفكر كالإنسان.