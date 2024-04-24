أمسية فلكية في متحف الطفل غدا الخميس
ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) أمسية علمية فلكية غدا الخميس تهدف الى تعزيز الثقافة الفلكية والاهتمام بعلوم الفلك والفضاء لدي النشء والشباب، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة دكتور طه رابح ، تبدأ الامسية من الساعة 8 حتى 10 مساء بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة.
أمسية فلكية في متحف الطفل
قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الفاعلية تأتي انطلاقا من دور الجمعية التابع لها متحف الطفل في تعزيز الوعي والتثقيف الفلكي ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون، من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء
كما كشف «حلمي» عن فتح مركز العلوم وإتاحته للزوار مساء غدا الخميس، لإثراء التجربة التعليمية وتكاملها، لافتا إلى أن مركز العلوم يقدم شرحا مبسطا وتفاعليا لكثير من الموضوعات المرتبطة بعلوم الفلك.
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