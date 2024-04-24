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أخبار مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس تناقش التعاون المشترك مع وفد "واترلو" بكندا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، مساعد نائب رئيس جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال التقدم بمشروعات مشتركة وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين.

نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل مساعد نائب رئيس جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي

شهد اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، والدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار بالجامعة، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

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وخلال اللقاء أعربت  الدكتورة غادة فاروق عن ترحيب الجامعة بتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز التعاون  بين المؤسستين الأكاديميتين المرموقتين متطلعة إلى بناء شراكة مستدامة تعود بالفائدة على الطلاب والباحثين في كلا الجامعتين.

وأكدت أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بفتح آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، حيث تعتبر هذه الشراكات أحد أهم محركات التطور الأكاديمي والثقافي. تحرص الجامعة على التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وعقب الاستقبال تم عقد اجتماع مع مديري المراكز بقطاع الابتكار والتدريب “مركز الابتكار والإبداع - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير”، وهى المراكز المعنية بالتعاون وذلك لبحث سبل التعاون والتقدم بمشروعات مشتركة، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار.

 

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