وكيل الشباب بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج دورة التنمية السياسية للشباب بمديرية الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وأعضاء برلمان الشباب، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

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رحب الصبروط بالحضور والشباب المشارك، وأشاد لإدارة البرلمان في تنفيذ العديد من برامج الوعى السياسى، وطبقا لاستراتيجة وزراة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتنفيذ تلك البرامج التوعوية التثقيفية والسياسية لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة، وتعليم الشباب أهمية المشاركة السياسية فى مجتمعهم، والتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية مواجهتها، وبناء الوعى السياسى للشباب وزيادة معرفتهم بالشئون السياسية الداخلية والقدرة العملية على تحليلها بما يزيد من مشاركتهم فى بناء المستقبل.

حاور البرنامج اليوم الدكتور علوم حميدة مستشار وخبير شئون برلمانية _مقرر جلسات مجلس النواب من خلال عدة محاور تعريف التنمية السياسية وهى مجموعة من المتغيرات تستهدف الثقافة والبنية السياسية مؤدية إلى نقل المجتمع من نظام تقليدي إلى نظام حديث،وتتخذ أشكالًا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة الإنسان وغايته.

تنمية الوعى السياسى

كما تناول تنمية الوعى السياسى لدى الفرد والمجتمع، كيفية إعداد جيل واعي مشارك بإجابية لصنع القرار، التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب بالمشاركة فى الحياة العامة، التوعية السياسية بأسلوب عملى، حرية التعبير عن الرأي وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى.

تأتى فعاليات البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة،ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، ورندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.