الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

قام اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية.

وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش

وأكد المحافظ علي إنشاء الحديقة علي مساحة 58 الف متر مربع، بجوار الصالة المغطاة في مدينة العريش، لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، حيث تم وضع حجر الأساس بمناسبة العيد القومي للمحافظة واعياد تحرير سيناء.

Advertisements

وأوضح أن مشروع إنشاء الحديقة المركزية سيتم على 3 مراحل، المرحلة الأولي بمساحة 15 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم يتكون من 8 مطاعم ومنطقة العاب أطفال ومنطقة ملاعب مجهزة ومناطق خضراء ومشايات، وذلك بتكلفة 18 مليون جنيه.

أضاف المحافظ ان المرحلة الثانية ستكون بمساحة 20 ألف متر مربع وتشمل مبني خدمات متكامل يحتوي علي صالات ألعاب بدنية وصالات متعددة الأغراض وقاعة افراح وكافتيريا وحمام سباحة ومسار لحركة الدراجات، بينما المرحلة الثالثة ستكون بمساحة 23 الف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومناطق خضراء ومشايات ومسار لحركة الدراجات ومناطق العاب أطفال مجهزة.

عيد تحرير سيناء، بالأرقام، جهود توفير خدمات الغاز والكهرباء لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة

الوادى الجديد تحصد مراكز متقدمة بمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعياد تحرير سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تحرير سيناء بشمال سيناء الوادى الجديد هيئة الأبنية التعليمية عيد تحرير سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

ما حكم التعاقد على شراء محاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية